Появилось видео с инсультом у министра Сербии в прямом эфире

Политика экстренно доставили в больницу и прервали программу

Министр государственных инвестиций Сербии и ближайший соратник президента Александра Вучича Дарко Глишич пережил инсульт во время интервью в прямом эфире. Инцидент случился еще несколько дней назад, в Сети появилось видео с произошедшим.

На кадрах можно заметить, как ведущие задают вопросы министру, а он не может на них ответить – вместо этого политик издает с трудом различимые звуки, его половина лица перестает двигаться, а состояние ухудшается прямо на глазах. Сотрудники не сразу понимают, что что-то не так и только спустя минуту начинают звать на помощь. В итоге передачу пришлось экстренно прервать.

После Глишича доставили в сербскую больницу. Медики отметили, что успели приехать вовремя, поскольку при инсульте счет идет на часы. Его состояние оценили как тяжелое и назначили всю необходимую терапию. Сразу после случившегося в клинику приехал Александр Вучич.

Министр здравоохранения Сербии Драган Вучевич отметил, что пациенту также потребовалась операция, поскольку тромб перекрыл идущий к головному мозгу сосуд. В подобной ситуации медики не могут дать прогноз на выздоровление, и последующие несколько дней будут для чиновника решающими.