Почему марокканцы снова плывут в Испанию

Тысячи молодых марокканцев снова пытаются попасть в Испанию через Сеуту, превращая миграцию в гуманитарный, социальный и дипломатический вызов для Европы.

Граница между Марокко и испанской Сеутой за несколько часов превратилась из хорошо охраняемого рубежа Европейского союза в поток людей, идущих по волнорезу Эль-Тарахаль или пытающихся обогнуть его вплавь.

Испанские полицейские, сотрудники Гражданской гвардии, морские спасатели и волонтеры Красного Креста поднимали людей из воды, оказывали помощь получившим травмы и направляли прибывших к переполненным центрам регистрации.

По разным оперативным оценкам, за несколько последних дней в Сеуту попали от 1,5 тысячи до более чем 2 тысяч человек. Основную часть составляют молодые граждане Марокко, хотя среди прибывших есть алжирцы и выходцы из государств к югу от Сахары.

Новая волна напоминает кризис мая 2021 года, но ее нельзя объяснить только плохой работой пограничников или действиями контрабандистов.

За людьми, заходящими в море с пластиковыми кругами и самодельными поплавками, стоит более глубокий кризис: нехватка работы для молодежи, социальное неравенство, разочарование в перспективах внутри Марокко и почти физическая близость территории ЕС.

Не все прибывшие являются беженцами

В бытовой речи людей, пересекающих границу, часто называют беженцами. С юридической точки зрения это определение нельзя автоматически применять ко всем прибывшим.

Беженцем признается человек, который не может вернуться домой из-за обоснованного страха преследования, войны, насилия или другого серьезного ущерба. Тот, кто обратился за защитой, но еще не получил решение, считается просителем убежища. Люди, переезжающие главным образом из-за безработицы, низких доходов или желания улучшить условия жизни, обычно относятся к мигрантам.

В Сеуте эти категории смешиваются.

Большинство участников нынешней волны – молодые марокканцы, однако это не исключает наличия индивидуальных оснований для международной защиты. Представители Испанской комиссии помощи беженцам сообщили, что значительная часть людей, попавших в местный центр временного размещения, заявляет о намерении просить убежище. Каждая такая заявка должна рассматриваться отдельно.

Поэтому массовое обещание быстро вернуть "всех" прибывших может столкнуться с юридическими ограничениями. До возвращения необходимо установить личность человека, возраст, гражданство, наличие родственников и возможные основания для защиты.

Общий поток в Испанию снизился, но Сеута переживает всплеск

Нынешний кризис создает впечатление, что миграционное давление на Испанию растет по всем направлениям. Официальная статистика показывает более сложную картину.

С 1 января по 15 июля 2026 года испанские власти зарегистрировали 14 479 нерегулярных прибытий морским и сухопутным путем. За тот же период 2025 года их было 19 222. Таким образом, общий показатель сократился на 24,7%.

Однако сухопутные прибытия в Сеуту развиваются в противоположном направлении.

К середине июля через границы Сеуты и Мелильи нерегулярно прошел 2991 человек – на 140% больше, чем годом ранее. На одну Сеуту пришлось 2826 прибытий против 1133 за аналогичный период 2025 года, то есть рост составил около 149%.

Эти цифры показывают главное свойство миграционных маршрутов: перекрытие одного направления не устраняет движение, а меняет его географию.

Пока прибытия на Канарские острова резко сокращались, западносредиземноморский путь к материковой Испании, Балеарским островам, Сеуте и Мелилье становился активнее. Frontex называл Западное Средиземноморье единственным крупным маршрутом ЕС, показавшим заметный рост в первые месяцы 2026 года.

Море отделяет молодежь от Европы лишь на несколько сотен метров

Сеута отличается от большинства внешних границ Евросоюза.

Для попадания на испанскую территорию не всегда требуется пересекать сотни километров открытого моря. В отдельных точках человек видит испанский берег, ограждения и патрули непосредственно с марокканского побережья.

Эта близость создает иллюзию достижимости.

Молодому человеку может казаться, что он не отправляется в многодневное путешествие, а просто должен проплыть вокруг волнореза. Однако течение, холодная вода, усталость, столкновения с камнями и попытки перейти море ночью превращают короткий маршрут в смертельно опасный.

По данным властей Сеуты, за последние двенадцать месяцев в море были обнаружены тела примерно 60 человек. Испанские СМИ сообщали, что только за несколько дней перед нынешней массовой попыткой погибли несколько пловцов, а другие числились пропавшими без вести.

Пограничный контроль не отменяет этот риск. Напротив, люди чаще выходят в море ночью, в туман или при условиях, которые мешают патрулям заметить их с берега.

Марокканская молодежь не видит обещанного будущего

Одной из главных причин нынешнего движения остается положение молодых людей на рынке труда Марокко.

Официальное марокканское статистическое ведомство сообщило, что в 2025 году общая безработица составляла 13%, но среди граждан от 15 до 24 лет достигла 37,2%. Одновременно увеличилось число людей, имеющих работу, но желающих трудиться больше или получать более устойчивый доход.

Около трети молодых марокканцев от 15 до 29 лет не учатся, не проходят профессиональную подготовку и не работают. Для части из них даже получение диплома не гарантирует места, соответствующего квалификации.

Эта статистика объясняет, почему среди прибывающих так много подростков и молодых мужчин.

Они покидают страну не обязательно потому, что находятся на грани голода. Многие бегут от ощущения неподвижности – от невозможности получить стабильный доход, жилье, качественное медицинское обслуживание и независимость от семьи.

Молодые люди, собравшиеся у границы, рассказывали журналистам о низких зарплатах, семейных трудностях и ограниченном доступе к медицинской помощи. Для них Испания выглядит не только более богатой страной, но и точкой, из которой можно продолжить путь в другие государства ЕС.

Социальные сети превращают одиночные попытки в массовое движение

Экономические причины существуют годами, но массовые переходы обычно начинаются в конкретный момент.

Одну из ключевых ролей играют социальные сети и мессенджеры. Через них распространяются видео удачных переходов, сведения о расположении патрулей, погоде и предполагаемых изменениях в испанском законодательстве.

Увидев, как несколько десятков человек достигли берега, сотни других могут решить, что пограничный контроль ослаблен. Возникает эффект толпы: чем больше людей оказывается у воды, тем сложнее полиции остановить каждого, а отдельному участнику психологически легче присоединиться к группе.

Власти Испании и Марокко заявили, что организованные преступные сети используют социальные платформы и интерпретацию недавнего судебного решения, чтобы побуждать людей к переходу. Марокканская сторона назвала сотрудничество с Испанией "образцовым" и возложила ответственность за кризис на криминальные организации.

Правозащитники относятся к этому объяснению осторожнее.

Они указывают, что тысячи молодых людей не выходят к границе только потому, что получили сообщение от контрабандиста. Преступные сети могут ускорить движение и распространять ложные обещания, но они используют уже существующее желание покинуть страну.

Решение суда не открыло границу

Испанские политики связывают всплеск с решением Верховного суда от 8 июля.

Суд подтвердил, что специальный механизм немедленного отказа во въезде не позволяет автоматически возвращать в Марокко людей, которых перехватили в море при попытке доплыть до Сеуты или Мелильи. Такой человек должен получить предусмотренную законом процедуру и возможность сообщить о потребности в защите.

Это решение не означает, что любой добравшийся до Сеуты автоматически получает право остаться в Испании.

Оно означает лишь, что государство не может развернуть человека обратно без установления обстоятельств его прибытия. После рассмотрения дела ему могут предоставить защиту, разрешить пребывание по другим основаниям или вернуть в страну происхождения.

Представители Красного Креста и CEAR считают слишком упрощенным утверждение, будто именно судебное решение вызвало массовый переход. Большинство молодых людей в Марокко вряд ли подробно изучало испанскую судебную практику, а попытки попасть в Сеуту продолжались задолго до июля.

Скорее решение стало одним из сообщений, распространявшихся поверх уже накопившегося социального напряжения.

Испания передала Марокко часть контроля над своей границей

Европейская стратегия на западном миграционном маршруте во многом построена на сотрудничестве с государствами Северной и Западной Африки.

Марокко задерживает людей до их выхода в море, патрулирует северное побережье и сдерживает попытки приблизиться к ограждениям Сеуты и Мелильи. Совет ЕС прямо называет усилия Рабата и тесное сотрудничество Марокко, Испании и Евросоюза основными причинами сокращения числа переходов после пика 2018 года.

Евросоюз финансирует программы пограничного управления, борьбы с контрабандой, защиты мигрантов и социально-экономического развития. В 2023 году Еврокомиссия объявила пакет сотрудничества с Марокко на 624 млн евро, часть которого была связана с управлением миграцией. Более широкие европейские инициативы на африканских маршрутах предусматривают сотни миллионов евро дополнительного финансирования.

Такая модель эффективна, пока интересы сторон совпадают.

Но она делает Испанию зависимой от того, насколько активно марокканские силовые структуры контролируют собственное побережье. Даже кратковременное сокращение патрулирования немедленно становится заметным в Сеуте.

Прецедент 2021 года превратил миграцию в дипломатический инструмент

В мае 2021 года в Сеуту за два дня вошли более 8 тысяч человек, а по некоторым испанским оценкам – около 10 тысяч.

Кризис произошел после того, как Испания разрешила лидеру Фронта Полисарио Брахиму Гали лечиться в испанской больнице. Рабат, считающий Западную Сахару частью Марокко, резко протестовал против этого решения.

Марокко обвиняли в намеренном ослаблении пограничного контроля в качестве давления на Мадрид. Испанские власти позднее изменили позицию по Западной Сахаре, поддержав марокканский план автономии как основу урегулирования, после чего сотрудничество двух стран заметно укрепилось.

Нынешний кризис разворачивается после контактов Испании с Алжиром – главным региональным соперником Марокко и сторонником Полисарио.

Испанский МИД официально отвергает связь между этими событиями и подчеркивает, что отношения с Рабатом остаются отличными. Марокканские власти также отрицают политическую мотивацию и обвиняют преступные сети.

Прямых доказательств того, что Рабат организовал нынешний переход, нет.

Однако опыт 2021 года заставляет испанское общество рассматривать любое внезапное ослабление границы не только как миграционный, но и как дипломатический сигнал.

Маленькая Сеута не рассчитана на тысячи прибывающих

Проблема нынешней волны заключается не в том, что Испания в целом не способна принять несколько тысяч человек.

Кризис возникает потому, что все они концентрируются на территории небольшого города, отделенного морем от основной части страны.

Центр временного размещения Сеуты рассчитан приблизительно на 600 мест. К 30 июля внутри него находилось около 800 человек, еще примерно тысяча ожидала регистрации или размещалась у входа. Власти города сообщали, что учреждения для несовершеннолетних работали с нагрузкой, в 24 раза превышающей обычную вместимость.

Среди прибывающих много несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Их нельзя разместить вместе со взрослыми или автоматически вернуть за границу. Необходимо установить возраст, найти родственников, проверить риск эксплуатации и обеспечить опеку.

Поэтому несколько сотен подростков создают для местной системы более сложную нагрузку, чем такое же количество самостоятельных взрослых.

Мадрид способен перевезти людей на материк и распределить их по государственной системе приема. CEAR заявляет, что на территории Испании существуют свободные ресурсы, а нынешнюю ситуацию можно стабилизировать при быстрых переводах из Сеуты.

Соглашение о возвращении не решит причин кризиса

Испания и Марокко договорились усилить координацию и как можно быстрее вернуть людей, незаконно попавших в Сеуту в последние дни.

Мадрид рассчитывает восстановить контроль, разгрузить приемные центры и показать, что массовый переход не означает гарантированного попадания на материковую территорию ЕС.

Но реализация такого решения будет сложнее политического заявления.

В общей массе необходимо выявить несовершеннолетних, потенциальных жертв торговли людьми, граждан третьих стран и просителей убежища. Люди, заявившие об угрозе преследования или серьезного ущерба, имеют право на индивидуальную процедуру.

Даже успешное возвращение большинства участников нынешней волны не изменит ситуацию на марокканском рынке труда.

Пока молодые люди считают, что риск утонуть ниже риска провести всю жизнь без достойной работы и перспектив, новые группы будут искать возможность пересечь границу.

Европа пытается охранять симптом, а не лечить причину

Пограничные патрули необходимы, потому что отсутствие контроля быстро приводит к человеческим жертвам, перегрузке городских служб и росту влияния контрабандистов.

Но усиление ограждений не создает рабочие места в Марокко и не уменьшает разрыв в доходах между двумя берегами Средиземного моря.

Европейская политика предлагает Рабату деньги на охрану границы и отдельные программы развития. Для краткосрочного сокращения потока это работает. Когда марокканские патрули усиливаются, число прибытий падает; когда контроль ослабевает, Сеута ощущает результат почти немедленно.

Долгосрочная стратегия потребовала бы не только силового сотрудничества, но и расширения легальных трудовых маршрутов, образовательных обменов, сезонной занятости и инвестиций, создающих рабочие места для молодых людей.

Легальные каналы не остановят все нерегулярные переходы. Однако они способны уменьшить число людей, для которых плавание ночью вдоль волнореза кажется единственным способом попасть в Европу.

Сеута останется местом будущих кризисов

Нынешнюю волну, вероятно, удастся остановить.

Марокко может вернуть усиленные наряды на побережье, Испания – перебросить дополнительные силы и вывезти прибывших на материк. Часть людей вернут домой, другие начнут процедуру убежища, несовершеннолетних передадут системе опеки.

Но география не изменится.

Сеута останется испанским городом на африканском побережье, отделенным от марокканских населенных пунктов ограждением, дорогой и несколькими сотнями метров воды.

По одну сторону границы молодежная безработица превышает 37%. По другую находится Европейский союз, который воспринимается как пространство более высоких зарплат, образования и личной свободы.

Пока этот разрыв сохраняется, каждое ослабление контроля, судебное решение, дипломатический конфликт или удачный ролик в социальной сети сможет снова собрать у берега тысячи людей.

Поэтому кризис в Сеуте нельзя свести к вопросу о том, кто обязан лучше охранять волнорез.

Главный вопрос заключается в том, почему столь многие молодые марокканцы считают море более надежным маршрутом в будущее, чем жизнь в собственной стране.