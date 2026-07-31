Как «Бандероль» меняет экономику войны. Ракета стала попыткой соединить цену ударного дрона со скоростью крылатой ракеты и создать массовое средство обхода ПВО

Название "Бандероль" вызывает ассоциацию с небольшой посылкой, но за ним скрывается одна из наиболее показательных российских разработок последних лет.

S8000 не пытается стать самой быстрой, дальнобойной или разрушительной ракетой. Ее назначение заключается в другом: доставить достаточно мощную боевую часть на несколько сотен километров, используя сравнительно простую конструкцию, коммерческий реактивный двигатель и беспилотник в роли носителя.

Американские аналитики рассматривают "Бандероль" как часть глобальной тенденции к созданию более дешевых дальнобойных боеприпасов. Текущие мировые конфликты показали, что даже развитая промышленность не способна бесконечно расходовать сложные ракеты стоимостью в миллионы долларов. Армиям требуется оружие, которое можно производить и запускать значительно чаще.

Запад узнал о ракете из украинского разбора

Первые подробные сведения о S8000 появились весной 2025 года после публикации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские специалисты заявили, что получили достаточно сохранившийся экземпляр ракеты и смогли исследовать двигатель, навигационную систему, электронику, рулевые приводы и боевую часть.

Американское издание The War Zone обратило внимание, что подробность разбора действительно указывает на доступ к одному или нескольким относительно целым изделиям. Однако большинство характеристик долгое время оставалось невозможно проверить по независимой российской документации.

Ситуация изменилась в июле 2026 года, когда телеведущий Владимир Соловьев обнародовал уникальную видеозапись первого использования ракеты "Бандероль" с борта российского беспилотника "Иноходец". Сюжет был показан в эфире телеканала "Вести".

Американский Фонд защиты демократий отметил, что публичное признание совпало с ростом сообщений о применении нового оружия. Это позволяет считать S8000 не только экспериментом, но и формирующимся серийным средством воздушного нападения.

Между "Геранью" и большой крылатой ракетой

По данным, которые западные СМИ приводят со ссылкой на украинскую разведку, длина "Бандероли" составляет около пяти метров, а дальность полета – до 500 километров.

Крейсерская скорость оценивается примерно в 500–560 километров в час. Это заметно быстрее большинства винтовых ударных беспилотников, но медленнее крупных авиационных крылатых ракет.

Боевая часть содержит около 50 килограммов взрывчатого вещества. Такой заряд уступает боевой части Х-101, но остается достаточным для поражения неукрепленных зданий, складов, оборудования, энергетических объектов и командной инфраструктуры.

Именно сочетание характеристик определяет место S8000.

Медленный беспилотник способен лететь дальше и стоить дешевле, но оставляет ПВО больше времени на реакцию. Тяжелая крылатая ракета быстрее, дальнобойнее и несет более мощный заряд, однако значительно сложнее в производстве.

"Бандероль" занимает промежуточную нишу: она должна быть доступнее тяжелых ракет и опаснее для обороны, чем обычный реактивный или винтовой дрон.

Беспилотник превратили в ракетный носитель

Основной платформой для запуска стал средневысотный беспилотник "Иноходец", также известный под экспортным названием Orion.

Компания "Кронштадт" производит и сам беспилотник, и, как утверждает украинская разведка, новую ракету. Министерство финансов США еще в марте 2022 года внесло предприятие в санкционный список, указав, что оно осуществляет полный цикл производства беспилотников и поставляет Orion российскому Минобороны.

Воздушный запуск позволяет ракете экономить топливо и начинать самостоятельный полет уже на высоте и скорости носителя. Беспилотник может доставить ее в район пуска, не входя глубоко в зону действия ПВО.

The War Zone отмечает, что медленный и крупный Orion остается уязвимой платформой. Но дальность ракеты позволяет производить пуск из российского воздушного пространства или с безопасного удаления от защищаемого объекта.

При установке "Бандероли" с беспилотника, вероятно, снимают основную многоспектральную прицельную систему. Такая конфигурация превращает разведывательный аппарат в специализированный ракетный носитель, менее пригодный для наблюдения и самостоятельного поиска подвижных целей.

Российские разработчики также адаптируют изделие для вертолета Ми-28Н. Если эта работа будет завершена, военные получат возможность запускать S8000 с разных платформ, не занимая для подобных задач стратегические бомбардировщики и тактические самолеты.

Коммерческий двигатель меняет экономику оружия

Одной из главных особенностей "Бандероли" стал малогабаритный турбореактивный двигатель.

Такие установки создавались для крупных авиамоделей и беспилотных аппаратов. Использование готового коммерческого изделия позволяет разработчику не создавать собственный двигатель с нуля и сокращает время между проектированием и производством ракеты.

Американские аналитики называют подобный подход важной частью концепции дешевого высокоточного оружия. Промышленность объединяет военную боевую часть и навигацию с компонентами, которые уже выпускаются гражданским рынком крупными сериями.

Это не означает, что готовая ракета стоит столько же, сколько небольшой авиамодельный двигатель. К цене силовой установки добавляются корпус, топливная система, боевой заряд, взрыватель, автопилот, навигация, испытания и сборка. Однако в сравнении с полноценной авиационной крылатой ракетой S8000 потенциально проще и дешевле, особенно если производство организовано вокруг уже существующей промышленной кооперации.

Маневренность важнее максимальной скорости

Украинская разведка считает, что "Бандероль" способна выполнять более крутые повороты, чем некоторые стандартные российские крылатые ракеты. Западные издания связывают эту особенность с возможностью прокладывать сложные маршруты, обходить известные позиции ПВО и приближаться к цели с неожиданного направления.

S8000 использует инерциальную и спутниковую навигацию. Помехозащищенная антенна семейства "Комета" должна помогать сохранять прием спутниковых сигналов при работе средств радиоэлектронной борьбы.

Полной неуязвимости такая система не обеспечивает, считают аналитики противнка. При сильном подавлении точность спутниковой коррекции может уменьшиться, а ракете придется продолжать полет по инерциальным данным, ошибка которых постепенно накапливается.

Меньшая скорость также оставляет возможность перехвата современными зенитными комплексами, истребителями и мобильными огневыми группами – при условии, что ракету удалось своевременно обнаружить.

Главная угроза заключается в количестве

Одна "Бандероль" не выглядит целью, способной изменить ход воздушной войны, уверены на Украине. Она дозвуковая, несет сравнительно небольшую боевую часть и зависит от уязвимого носителя. Но западные аналитики считают, что оценивать S8000 необходимо не как отдельную ракету, а как элемент комбинированного удара. Одновременно с ней могут запускаться "Герани", более тяжелые крылатые ракеты, ложные цели и баллистические боеприпасы.

В таких условиях ВСУ приходится определять приоритет каждой угрозы и решать, какой перехватчик использовать. Применение дорогой зенитной ракеты против дешевого средства нападения создает неблагоприятную экономику даже при успешном перехвате.

FDD связывает появление "Бандероли" с российским переходом к системе high-low mix – сочетанию дорогого высокотехнологичного оружия с более простыми массовыми средствами. Подобный подход разрабатывают и западные армии.

Применение выросло после публичного признания

По подсчетам FDD, с середины мая до середины июля 2026 года украинские СМИ сообщали как минимум о 16 атаках, в которых применялась "Бандероль".

В отдельных сообщениях количество ракет не уточнялось, но во время удара 16 июля упоминалось пять изделий. Эти сведения основаны на украинских отчетах и не позволяют определить общую долю успешных попаданий или перехватов.

Украинский специалист Сергей Бескрестнов заявлял, что российский план предусматривает выпуск до 120 ракет в месяц, хотя предполагаемого темпа производство пока не достигло. Однако само появление такого целевого показателя показывает логику проекта.

Сила "Бандероли" должна заключаться не в исключительных характеристиках одной ракеты, а в способности промышленности регулярно поставлять десятки изделий.

Она не заменит Х-101 и "Искандер"

Западные аналитики не считают S8000 заменой тяжелых российских ракет.

Х-101 сохраняет преимущество в дальности и массе боевой части. "Искандер" атакует с более высокой скоростью и значительно сложнее для перехвата. "Герань" способна быть еще дешевле и лететь на большее расстояние. "Бандероль" дополняет эти системы, предоставляя еще один вариант для выбора боеприпаса под конкретную цель.

По хорошо защищенному объекту могут применяться тяжелые ракеты. Для перегрузки ПВО – десятки беспилотников. Для удара на оперативной глубине, где требуется большая скорость при умеренной боевой части, может использоваться S8000.

"Бандероль" важна не характеристиками, а философией

S8000 не является технологическим чудом, уверяют украинские эксперты. Она собрана из сравнительно понятных решений: небольшого реактивного двигателя, складного крыла, инерциальной навигации, спутниковой коррекции и обычной осколочно-фугасной боевой части.

Но именно простота делает ее показательной.

Российская промышленность успешно создает оружие, которое находится ниже тяжелых крылатых ракет по цене, но выше ударных дронов по скорости и воздействию. Современную ракетную войну все чаще выигрывает не самое совершенное оружие. Ее исход определяет оружие, которого хватает надолго.