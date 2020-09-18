Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 сентября
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
За сутки от болезни излечились 5339 человек

Оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в стране. Сообщается, что за сутки выявили 5905 новых случаев заражения.

По последним сведениям, побороть болезнь смогли 5339 жителей России. За весь период пандемии от инфекции излечились 901207 человек.

Продолжает расти и число случаев со смертельным исходом. Так, 134 россиянина не смогли справиться с болезнью. Всего с момента начала распространения инфекции эпидемия унесла жизни 19195 человек.

Тройка регионов-лидеров, где выявляют больше всего случаев инфицирования, такова: на первом месте – Москва с 805 заболевшими, на втором – Питер с 206 заболевшими, а на третьем – Ростовская область с 172 заразившимися.

Отмечается, что за весь период пандемии количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 1091186 человек.

Ранее объяснялось, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Москве. Это связали с тем, что сейчас в московских лабораториях проводят большое количество тестов. 

Также появилась информация, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил наступления второй волны COVID-19. Ситуацию осложняют сезонные заболевания – грипп и ОРВИ. Поэтому раньше времени отказываться от средств защиты, масок и перчаток, не стоит. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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