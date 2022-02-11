В регионе продолжается кампания по вакцинации

Наша страна все еще находится в состоянии борьбы с распространением опасного коронавирусного заболевания. Для того чтобы прекратить эпидемию, власти вводят ограничения, а также проводят активную кампанию по прививанию от COVID-19. Так, в Московской области уровень коллективного иммунитета к ковиду уже достиг 66,5%.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первый этап вакцинации уже прошли 5,1 миллиона местных жителей, второй – 4,9 миллиона.

Ситуация в области постепенно стабилизируется, как и в Москве. Так, российской столице уже пройден пик заболеваемости "омикроном". Такое заявление градоначальника Белокаменной Сергей Собянина приводит издание URA.RU.