Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье достиг 66,5%

В регионе продолжается кампания по вакцинации

Наша страна все еще находится в состоянии борьбы с распространением опасного коронавирусного заболевания. Для того чтобы прекратить эпидемию, власти вводят ограничения, а также проводят активную кампанию по прививанию от COVID-19. Так, в Московской области уровень коллективного иммунитета к ковиду уже достиг 66,5%.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первый этап вакцинации уже прошли 5,1 миллиона местных жителей, второй – 4,9 миллиона.

Ситуация в области постепенно стабилизируется, как и в Москве. Так, российской столице уже пройден пик заболеваемости "омикроном". Такое заявление градоначальника Белокаменной Сергей Собянина приводит издание URA.RU.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву

Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Война на уничтожение: к чему приведет ядерный конфликт между Россией и США

Потери составят сотни миллионов человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей