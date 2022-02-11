Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Наша страна все еще находится в состоянии борьбы с распространением опасного коронавирусного заболевания. Для того чтобы прекратить эпидемию, власти вводят ограничения, а также проводят активную кампанию по прививанию от COVID-19. Так, в Московской области уровень коллективного иммунитета к ковиду уже достиг 66,5%.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первый этап вакцинации уже прошли 5,1 миллиона местных жителей, второй – 4,9 миллиона.
Ситуация в области постепенно стабилизируется, как и в Москве. Так, российской столице уже пройден пик заболеваемости "омикроном". Такое заявление градоначальника Белокаменной Сергей Собянина приводит издание URA.RU.
Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины