От болезни скончалось еще 748 человек

За последние сутки в России выявили 179 284 новых случая заболевания коронавирусом в России. От последствий вируса скончалось 748 человек, при этом вылечиться от болезни смогли 172 468 граждан. Новые данные о количестве заболевших предоставил Оперативный штаб по распространению COVID-19 в РФ.

Самое большое количество заражений коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге – вирусом заразились 17 151 человек. Второе место занимает Москва с 11 262 заболевшими. Далее идет Красноярский край, где произошло 7 193 заражения.

За все время пандемии в России COVID-19 заболело 14 659 880 человек. Вылечиться от болезни уже смогли 11 643 393 гражднина, а скончалось, к сожалению, 342 383.

Ранее врачи назвали новые проблемы со здоровьем, которые возникнут у людей после окончания пандемии.