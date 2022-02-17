Вирус стал причиной смерти 790 человек

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остается очень тяжелой. В стране проводятся противоэпидемические меры, введены ограничения на посещение общественных мест, также проходит массовая вакцинация населения. К сожалению, пока коронавирусная инфекция не собирается отступать. Количество новых случаев заболевания бьет рекорды. Только за вчерашний день в нашей стране выявили 180 622 новых зараженных.



Больше всего заболевших в Культурной столице. За прошедшие сутки среди петербуржцев обнаружили 16 595 новых носителей COVID-19. Не лучше дела обстоят в Белокаменной. За 24 часа медицинские специалисты Москвы получили положительные тесты на коварную инфекцию у 9 705 пациентов. На третьем месте Красноярский край. Там заболели 7 617 местных жителей.

В то же время профильные эксперты прикладывают максимальные усилия для того, чтобы спасать жизни пациентов. За вчерашний день медикам удалось поставить на ноги 185 082 зараженных. За все время распространения COVID-19 по территории нашей страны полностью вылечились 11 828 475 пациентов.

За вчерашний день COVID-19 унес жизни 790 жителей России. За все время тяжелой эпидемиологической ситуации в нашей стране скончались 343 173 человека.

К слову, недавно опытный инфекционист Андрей Поздняков заявил, что коронавирусные ограничения можно отменять в тех российских субъектах, где прививку от COVID-19 получили 80% местных жителей, передает телеканал "360".