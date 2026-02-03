Климова объявила, что хочет поскорее выдать 24-летнюю дочь замуж

Наследница не согласна со звездной матерью

Актриса Екатерина Климова откровенно заговорила о личном и призналась, что всерьез задумывается о будущем своей старшей дочери. 24-летняя Елизавета, которая ранее состояла в отношениях с молодым музыкантом, теперь, как выяснилось, увлечена другим человеком и открывает для себя новый этап в жизни.

В одном из телевизионных шоу актриса отметила, что, как мама, она хотела бы поскорее увидеть дочь замужней. При этом звезда не скрывает: взгляды у них с девушкой сейчас разные. Наследница полностью сосредоточена на работе и профессиональном росте, тема семьи и брака для нее явно не стоит на первом месте.

Актриса добавила, что официальный союз сегодня – это не только про чувства, но и про практичную сторону жизни. Она напомнила, что оформленные отношения могут избавить от множества бытовых трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди. Актриса надеется, что со временем дочь задумается и об этой стороне вопроса и все же найдет баланс между карьерой и личным счастьем.