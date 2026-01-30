Катя Лель призналась, что рада отказу дочери идти по ее стопам

16-летняя Эмилия готовится к экзаменам, намереваясь посвятить себя другой профессии

Катя Лель призналась на одном публичном мероприятии, что наследница не стала идти по ее стопам. 16-летняя Эмилия в сопровождении матери также привлекла журналистов, которым певица рассказала, какую профессию предпочла дочь.

Эмилия ныне учится в 11 классе и готовится к ЕГЭ. Дочка, сообщила Лель, хочет стать стоматологом. Да и сама школьница не рассматривала возможность пойти по материнским стопам.

"Слава Богу, певицей не хочет быть. И это очень радует", – призналась Лель.

Эмилия родилась в браке Лель с предпринимателем Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет – вплоть до развода в 2023 году. Бизнесмен пропал без вести во Франции, и, по последним данным, никакой информации о нем нет.

До этого сообщалось, что исполнительница хита "Мой мармеладный" может получить статус матери-одиночки, если бывшего супруга не найдут в течение трех лет.

Известно, что бизнесмен исчез в одном из французских городов. По ряду данных, причиной могли стать личные переживания, которые вызваны разводом. Ходят и предположения, что он мог утонуть.