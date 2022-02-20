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Оперштаб Москвы опубликовал последние данные по коронавирусу. За последние сутки от опасного вируса погибло 745 человек. Медики зафиксировали 170 699 заражений. Выздоровело за последние 24 часа 147 296 пациентов.
Первое место в ковидном рейтинге – у Питера. Здесь вирус подхватили 16 599 человек.
На втором месте Красноярский край с 6 703 заболевшими.
В Москве коронавирус обнаружили у 6 388 человек. Российская столица занимает третью строчку.
За весь период пандемии ковид унес жизни 345 500 человек. Заболели за это время 15 370 419, вылечить врачам удалось 12 365 238 пациентов.
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