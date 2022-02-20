Статистика по коронавирусу в России на 20 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 20 февраля
Фото: pixabay.com
Ковид продолжает уносить сотни жизней ежедневно

Оперштаб Москвы опубликовал последние данные по коронавирусу. За последние сутки от опасного вируса погибло 745 человек. Медики зафиксировали 170 699 заражений. Выздоровело за последние 24 часа 147 296 пациентов.

Первое место в ковидном рейтинге – у Питера. Здесь вирус подхватили 16 599 человек.

На втором месте Красноярский край с 6 703 заболевшими.

В Москве коронавирус обнаружили у 6 388 человек. Российская столица занимает третью строчку.

За весь период пандемии ковид унес жизни  345 500 человек. Заболели за это время 15 370 419, вылечить врачам удалось 12 365 238 пациентов.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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