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В последнее время эпидобстановка в нашей стране стабилизируется. В российских регионах постепенно отменяются ограничительные меры. Тем не менее, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории государства. По данным, которые предоставили профильные спецы штаба по противодействию COVID-19, за прошедший день в нашем государстве заразились еще 89 174 человека.
Наихудшим образом ситуация складывается в Свердловской области. Медицинские специалисты этого российского региона получили 4 785 положительных тестов на COVID-19. На втором месте расположилась Самарская область, там врачи выявили 3 623 новых носителя коронавирусной инфекции. Третье место досталось Санкт-Петербургу, в этом городе заболели еще 3 422 человека.
К сожалению, вирус продолжает обрывать жизни наших сограждан. За прошедшие 24 часа в стране скончались 776 человек. За все время тяжелой эпидемиологической обстановки этот мир покинули 354 787 инфицированных COVID-19.
В то же время, медики продолжают сражаться за жизни россиян. За вчерашний день им удалось поставить на ноги 160 507 зараженных. За период пандемии от ковида полностью вылечился 14 263 191 россиянин.
Ситуация на международной арене резко обострилась