Вирус унес жизни 776 человек

В последнее время эпидобстановка в нашей стране стабилизируется. В российских регионах постепенно отменяются ограничительные меры. Тем не менее, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории государства. По данным, которые предоставили профильные спецы штаба по противодействию COVID-19, за прошедший день в нашем государстве заразились еще 89 174 человека.



Наихудшим образом ситуация складывается в Свердловской области. Медицинские специалисты этого российского региона получили 4 785 положительных тестов на COVID-19. На втором месте расположилась Самарская область, там врачи выявили 3 623 новых носителя коронавирусной инфекции. Третье место досталось Санкт-Петербургу, в этом городе заболели еще 3 422 человека.

К сожалению, вирус продолжает обрывать жизни наших сограждан. За прошедшие 24 часа в стране скончались 776 человек. За все время тяжелой эпидемиологической обстановки этот мир покинули 354 787 инфицированных COVID-19.

В то же время, медики продолжают сражаться за жизни россиян. За вчерашний день им удалось поставить на ноги 160 507 зараженных. За период пандемии от ковида полностью вылечился 14 263 191 россиянин.