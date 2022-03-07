Статистика по коронавирусу в России на 7 марта

Статистика по коронавирусу в России на 7 марта
Фото: pixabay.com
За сутки скончался 671 заболевший

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России коронавирусом заразилось 73 162  человек. Погиб от ковида 671 заболевший. Выздоровели 122 619 человек.

В Питере – 3096 случаев коронавируса.

В Москве положительный результат теста на ковид получили 1542 человека.

За все время от ковида в России умерло 356 952 заболевших. Медики зафиксировали 17 014 818 заражений. Вылечить врачи сумели 14 690 595 человек.

Источник: Стопкоронавирус ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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