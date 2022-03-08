Статистика по ковиду в России на 8 марта

Статистика по ковиду в России на 8 марта
Фото: www.pixabay.com
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Вирус стал причиной смерти еще 649 россиян

Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве заметно стабилизировалась. Многие субъекты Российской Федерации принимают решение отказаться от ряда ограничительных мер на фоне улучшение эпидпоказателей. В то же время, инфекционное заболевание продолжает распространение по территории нашей страны. Согласно отчету экспертов, за минувшие сутки в России заболели еще 66 576 местных жителей.

Пальму первенства в печальном антирейтинге получила Свердловская область. В этом регионе врачи диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 4 681 пациента. Следом идет Санкт-Петербург. Там ряды зараженных пополнились еще 2 748 россиянами. Третье место – за Самарской областью. Местные медики рассказали о 2 690 новых случаях инфицирования.

В то же время, доблестным врачам удалось избавить организмы 111 756 пациентов от инфекции. За все время доктора вылечили 14 802 351 человека.

К несчастью, за прошедшие 24 часа в нашей стране из-за последствий заражения COVID-19 скончались 649 человек. Всего вирус оборвал жизненные пути 357 601 россиянина.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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