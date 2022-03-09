У россиянки было 100% поражение легких

Виртуозное мастерство продемонстрировали медицинские эксперты подмосковного Сергеева Посада. Медикам удалось спасти жизнь беременной женщины, состояние которой было очень тревожным.



Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", врачам пришлось бороться за здоровье 36-летней россиянки, которая находилась на 22-й недели беременности. Женщина была заражена коронавирусом, у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию и очень высокую температуру.

К счастью, труды медицинских сотрудников увенчались успехом. Состояние женщины удалось стабилизировать, и вскоре она родила здорового малыша. Сейчас ничто не угрожает жизням роженицы и младенца.