Статистика по коронавирусу в России на 13 марта

Статистика по коронавирусу в России на 13 марта
Фото: pixabay.com
От ковида за сутки умерло 596 человек

За последние 24 часа в России выявлено 44 989 заболевших. Погибло от коронавируса 596 заразившихся. Вылечилось 128 629.

На первом месте по заболеваемости Свердловская область. Положительные результаты тестов получили 2100 человек.

В Питере медики зафиксировали 1923 случая.

В Москве ковидом заболели 1437 человек.

За все время с начала пандемии выявлено 17 335 186 случаев коронавируса. Погибло 360 811 заболевших. Вылечить врачам удалось 15 480 407 пациентов.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Москва отомстила Западу за санкции – СМИ

Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине

Эрдоган выступил с резким заявлением о России

Турецкий лидер накинулся с обвинениями на европейские страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей