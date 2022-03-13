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За последние 24 часа в России выявлено 44 989 заболевших. Погибло от коронавируса 596 заразившихся. Вылечилось 128 629.
На первом месте по заболеваемости Свердловская область. Положительные результаты тестов получили 2100 человек.
В Питере медики зафиксировали 1923 случая.
В Москве ковидом заболели 1437 человек.
За все время с начала пандемии выявлено 17 335 186 случаев коронавируса. Погибло 360 811 заболевших. Вылечить врачам удалось 15 480 407 пациентов.
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