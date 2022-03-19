Вирус лишил жизни 495 зараженных

Жители Российской Федерации с радостью наблюдают за тем, как эпидемиологическая обстановка в стране постепенно выравнивается. Несмотря на то, что вирус пока остается с нами и продолжает заражать людей, снижение темпов инфицирования вселяет оптимизм. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразились 32 958 человек. При этом количество госпитализаций снижается.

Пока больше всего людей отправляются в больницу в Краснодарском крае. Там за прошедшие 24 часа на больничную койку отправили 191 человека. Второе место досталось Белокаменной. В Москве с диагнозом COVID-19 госпитализировали 171 человека за сутки. На третьем месте – Нижегородская область, за прошедший день медики приняли решение забрать в больницу 147 инфицированных пациентов.

К сожалению, инфекционное заболевание продолжает обрывать жизненные пути наших сограждан. За прошедший день из-за вируса умерли 495 человек. При этом за тот же период медицинским сотрудникам удалось полностью вылечить 95 558 пациентов.