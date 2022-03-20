Вирус оборвал жизненные пути 434 россиян

Эпидобстановка в нашей стране постепенно улучшается. Меры, которые были предприняты медицинскими специалистами и властями, дали свои плоды – все меньше людей, зараженных COVID-19, попадают в больнице. Сейчас уже можно надеяться, что в скором времени мы полностью победим коронавирус. Так, по последним данным, в нашей стране опасную инфекцию за сутки подхватили 31 035 человек.



При этом, больше всего людей госпитализировали в Краснодарском крае. Там в больницу отправились 166 человек при 542 новых зараженных. На втором месте – Нижегородская область, там в больницу попали 129 пациентов из 897 инфицированных. Третье место досталось Москве. В этом регионе заболели 116 местных жителей, а стационарное лечение понадобилось 928 людям.

Также сообщается, что за сутки в нашей стране полностью выздоровели 74 675 заболевших. К сожалению, вирусная инфекция послужила причиной смерти 434 россиян.