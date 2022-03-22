Статистика по коронавирусу в России на 22 марта

Статистика по коронавирусу в России на 22 марта
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Из-за болезни умерли 472 человека

Оперативный штаб предоставил новые данные о количестве заболеваний по состоянию на 22 марта. Так, за последние сутки COVID-19 заразились еще 26 394 человека. При этом побороть болезнь смогли 74 920 пациентов, а вот не справились с вирусом и скончались 472 россиянина. 

Больше всего заражений выявили снова в Свердловской области. Здесь ковид подхватили 1404 человека. Далее идет Санкт-Петербург с 1309 случаями. Замыкает список регионов с самым большим суточным приростом заболевших Ростовская область. Здесь COVID-19 заразились 993 человека. 

За весь период пандемии в России коронавирусом выявили 17 637 795 случаев болезни. При этом медикам удалось поставить на ноги 16 346 800 человек. К сожалению, COVID-19 для многих закончился летальным исходом – от вируса скончались 365 373 пациента.  

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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