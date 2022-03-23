Скончались 429 человек

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал статистику по текущей ситуации в России на 23 марта. По официальным данным, за мигувшие сутки в РФ выявили еще 26 826

заболевших, выздоровели 70 622 человек, за день скончались 429 россиян.

Лидером дневного прироста стал Санкт-Петербург, где выявили 1431 случай за сутки. Второе и третье места остаются за Свердловской и Ростовской областями – по 1343 и 1008 заболевших за минувший день соответственно.

С самого начала пандемии в России от последствий, вызванных коронавирусом, умерли 365 802 человека, выздороветь смогли 16 417 422, подхватил инфекцию 17 664 621 житель.