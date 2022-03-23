Статистика по коронавирусу на 23 марта

Статистика по коронавирусу на 23 марта
Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Скончались 429 человек

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал статистику по текущей ситуации в России на 23 марта. По официальным данным, за мигувшие сутки в РФ выявили еще 26 826
заболевших, выздоровели 70 622 человек, за день скончались 429 россиян.

Лидером дневного прироста стал Санкт-Петербург, где выявили 1431 случай за сутки. Второе и третье места остаются за Свердловской и Ростовской областями – по 1343 и 1008 заболевших за минувший день соответственно.

С самого начала пандемии в России от последствий, вызванных коронавирусом, умерли 365 802 человека, выздороветь смогли 16 417 422, подхватил инфекцию 17 664 621 житель.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Осужденный не согласен с вынесенным решением

Когда Россия окончательно разгромит ВСУ – прогноз экс-аналитика ЦРУ

Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей