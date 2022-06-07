Статистика по коронавирусу в России на 7 июня

Статистика по коронавирусу в России на 7 июня
Фото: www.pixabay.com
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Вирус унес жизни еще 73 россиян

К счастью, в последние месяцы эпидемиологическая обстановка на территории российского государства постепенно стабилизируется. Все меньше людей подхватывают опасное коронавирусное заболевание. В то же время, пока рано говорить о полной победе над инфекцией. Известно, что за прошедшие сутки в стране заразились еще 3 259 человек.

Наиболее наглядно ситуацию отражает количество госпитализаций. Первое место по этому показателю у Москвы, за сутки в Белокаменной забрали в больницы 165 зараженных. Второе место – за Санкт-Петербургом, там специализированная помощь медиков потребовалась 121 пациенту. Третье место досталось Свердловской области, там госпитализировали 100 человек.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 5 135 человек, к сожалению, вирус оборвал жизненные пути 73 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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