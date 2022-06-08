Ситуация с распространением инфекции стабилизировалась

Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщает о 3 646 новых случаях заражения за минувшие сутки. Было госпитализировано еще 1 618 граждан с подтвержденной болезнью. Суточное число смертей составило 79, а выздоровлений 4 737.

Больше всего случаев ковида обнаружено в Москве – там дневной прирост составил 290. Следом идет Петербург с 223 заболевшими. Далее Московская область, где была обнаружена инфекция у 202 жителей.

Всего в стране за все время пандемии выявили 18 362 105 заражений COVID-19. Было зафиксировано 17 777 625 выздоровлений и 379 736 смертей, вызванных коронавирусом.

Накануне, 7 июня, ковид обнаружили у главы МИД ФРГ Анналены Бербок во время ее визита в Пакистан, передает RT.