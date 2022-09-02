Новую волну заболеваемости прогнозируют осенью

За минувшие сутки количество заражений в России составило 50 952 – всего в стране было выявлено 19 629 682 случая заболевания ковидом с момента начала пандемии. В больницы попали 3 726 человек, еще 37 012 выздоровели, а 91 умер, сообщает Оперативный штаб.

Больше всего больных в Москве – 6 918 человек. В Подмосковье выявили 1 973 случая заражения. В Санкт-Петербурге статистика по коронавирусу возросла на 3 159.

Всего в стране было зарегистрировано 18 672 586 выздоровлений от COVID-19, а также 384 532 смерти с начала пандемии.

Специалисты ВОЗ полагают, что осенью произойдет очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Уровень смертности от инфекции, хоть и снизился, но составляет значительное число недельных случаев, передает телеканал "360".