Граждан призывают к вакцинации на фоне роста заболеваемости

Согласно оперативным данным штаба по распространению коронавируса, в России за сутки выявили 40 017 заражений. Было госпитализировано 3 300 граждан с положительным тестом на ковид. Суточные случаи выздоровления составили 61 515, а смертей 111.

Количество больных в Москве возросло на 4 041, по Московской области обнаружили еще 1 052 больных. Число заражений в Санкт-Петербурге, по данным на 27 сентября, составило 1 771. В Свердловской и Самарской областях суточный прирост больных превысыл 2 тысячи.

Всего в России за последние два года было обнаружено 20 909 731 случай заражения, а также 19 921 826 выздоровлений. Погибшими от последствий коронавируса числятся 387 054 человека.

Как сообщили в центре Гамалеи, с момента внедрения "Спутника V" в мире было использовано порядка 150 млн доз вакцины, передает МИР 24.