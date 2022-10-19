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Оперштаб по ковиду в России сообщает о 10 656 новых заражениях за минувшие сутки. Количество госпитализаций составляет 1 583. Еще 20 859 пациентов смогли одолеть инфекцию, а 92 скончались от ее последствий.
Больше всего заражений обнаружено в Москве – там заболело 1 257 человек. Следом идет Свердловская область с 737 заболевшими.
Всего в стране было выявлено 21,3 млн заражений коронавирусом. Случаи выздоровления составляют 20,6 млн, а смертей – 389 тыс.
В Роспотребнадзоре предупреждают, что наряду с распространением COVID-19, наблюдается также сезонная эпидемия гриппа. Сиптомы похожи на те, которые наблюдаются при ковиде: повышение температуры, ломота в теле, упадок сил и головные боли, сообщает МИР 24.
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