Статистика по коронавирусу в России на 19 октября

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Россиян предупреждают о распространении болезни, похожей на ковид по симптомам

Оперштаб по ковиду в России сообщает о 10 656 новых заражениях за минувшие сутки. Количество госпитализаций составляет 1 583. Еще 20 859 пациентов смогли одолеть инфекцию, а 92 скончались от ее последствий. 

Больше всего заражений обнаружено в Москве – там заболело 1 257 человек. Следом идет Свердловская область с 737 заболевшими. 

Всего в стране было выявлено 21,3 млн заражений коронавирусом. Случаи выздоровления составляют 20,6 млн, а смертей – 389 тыс. 

В Роспотребнадзоре предупреждают, что наряду с распространением COVID-19, наблюдается также сезонная эпидемия гриппа. Сиптомы похожи на те, которые наблюдаются при ковиде: повышение температуры, ломота в теле, упадок сил и головные боли, сообщает МИР 24.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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