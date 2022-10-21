Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Темпы распространения пресловутого коронавирусного заболевания по территории нашей страны заметно снизились, однако далеко не сошли на нет. Согласно отчету представителей профильного штаба, за минувшие сутки в России заразился еще 9 761 человек.
Больше всего заболевших зафиксировано в Златоглавой. В Москве за 24 часа обнаружили 660 новых носителей COVID-19. Второе место – за Свердловской областью с показателем в 624 новых инфицированных. Третьей идет Культурная столица, среди петербуржцев выявлен 551 заболевший.
К сожалению, за прошедший день из-за болезни умерли 93 пациента. За тот же срок медикам удалось полностью вылечить 15 672 зараженных COVID-19.
Политика Тель-Авива вызывает вопросы
Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда