Статистика по коронавирусу в России на 21 октября

Статистика по коронавирусу в России на 21 октября
Фото: www.unsplash.com
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Люди продолжают подхватывать опасную заразу

Темпы распространения пресловутого коронавирусного заболевания по территории нашей страны заметно снизились, однако далеко не сошли на нет. Согласно отчету представителей профильного штаба, за минувшие сутки в России заразился еще 9 761 человек.

Больше всего заболевших зафиксировано в Златоглавой. В Москве за 24 часа обнаружили 660 новых носителей COVID-19. Второе место – за Свердловской областью с показателем в 624 новых инфицированных. Третьей идет Культурная столица, среди петербуржцев выявлен 551 заболевший. 

К сожалению, за прошедший день из-за болезни умерли 93 пациента. За тот же срок медикам удалось полностью вылечить 15 672 зараженных COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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