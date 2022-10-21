Люди продолжают подхватывать опасную заразу

Темпы распространения пресловутого коронавирусного заболевания по территории нашей страны заметно снизились, однако далеко не сошли на нет. Согласно отчету представителей профильного штаба, за минувшие сутки в России заразился еще 9 761 человек.

Больше всего заболевших зафиксировано в Златоглавой. В Москве за 24 часа обнаружили 660 новых носителей COVID-19. Второе место – за Свердловской областью с показателем в 624 новых инфицированных. Третьей идет Культурная столица, среди петербуржцев выявлен 551 заболевший.

К сожалению, за прошедший день из-за болезни умерли 93 пациента. За тот же срок медикам удалось полностью вылечить 15 672 зараженных COVID-19.