Всего в стране от последствий инфекции погибло более 391 тысячи человек

Согласно оперативным данным по коронавирусу в России, число новых заражений за минувшие сутки составляет 5 364. Зафиксировано 557 госпитализаций, вызванных ковидом. Еще 5 072 человека выздоровели, а 60 скончались.

В Москве обнаружили 854 больных COVID-19, по области их прирост составил еще 217. В Санкт-Петербурге заболевших стало больше на 391.

Всего в стране было выявлено 21,49 млн случаев коронавируса, из которых 20,9 составляют выздоровления, а 391 тыс смертельные исходы.