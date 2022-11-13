Статистика по коронавирусу в России на 13 ноября

Всего в стране от последствий инфекции погибло более 391 тысячи человек

Согласно оперативным данным по коронавирусу в России, число новых заражений за минувшие сутки составляет 5 364. Зафиксировано 557 госпитализаций, вызванных ковидом. Еще 5 072 человека выздоровели, а 60 скончались.

В Москве обнаружили 854 больных COVID-19, по области их прирост составил еще 217. В Санкт-Петербурге заболевших стало больше на 391.

Всего в стране было выявлено 21,49 млн случаев коронавируса, из которых 20,9 составляют выздоровления, а 391 тыс смертельные исходы. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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