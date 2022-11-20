Статистика по коронавирусу в России на 20 ноября

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Всего в стране от последствий болезни погибли более 391 тыс граждан

Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией составил 5 217. В больницы с диагностированным ковидом попал 641 человек. Еще 4 443 болезнь одолели, а 59 скончались от последствий, сообщает Оперштаб по COVID-19.

Больше всего случаев заражений обнаружили в Москве – 808. По Московской области общий прирост больных составил 181. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли 464 жителей.

Всего, по данным на 20 ноября, в стране выявили более 21,5 млн заражений. Из них 20,9 млн составляют выздоровления, а 391 тыс – смертельные исходы. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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