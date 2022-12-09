Вирус продолжает распространяться по территории нашей страны

Постепенная стабилизация эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации вселяет осторожный оптимизм в профильных экспертов и простых жителей нашей страны. К счастью, темпы распространения коварной инфекции заметно снизились, однако COVID-19 пока не готов полностью отступить. Так, за минувшие сутки в стране заболели еще 7 465 человек.



Больше всего фактов заражения COVID-19 было зафиксировано в российской столице. Там за сутки заболели 1 439 москвичей. Следом идет Северная столица, в Санкт-Петербурге инфекцию подхватили 902 местных жителя. На третьем месте – Свердловская область, в этом регионе заболели еще 340 человек.

При этом за сутки профильным медицинским экспертам удалось полностью вылечить 5 994 инфицированных COVID-19. К сожалению, за 24 часа инфекция унесла жизни 52 человек.