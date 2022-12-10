Статистика по коронавирусу в России на 10 декабря

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Скончались 54 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 10 декабря. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 54 человека, заразились 7 397, выздоровели 6 446.

Первое место по суточному приросту среди субъектов остается за Москвой с 1267 случаями, далее идут Петербург и Свердловская область – 949 и 346 заболевших за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 21 658 056 случаев, скончались 392 560, выздоровели 21 055 866.


Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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