Скончались 54 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 10 декабря. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 54 человека, заразились 7 397, выздоровели 6 446.

Первое место по суточному приросту среди субъектов остается за Москвой с 1267 случаями, далее идут Петербург и Свердловская область – 949 и 346 заболевших за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявили 21 658 056 случаев, скончались 392 560, выздоровели 21 055 866.