Успенская рассказала про нового избранника дочери

Успенская рассказала про нового избранника дочери
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Звездная наследница по уши влюблена

Личная жизнь дочери Любови Успенской давно вызывает большое внимание публики. Певица не стала скрывать подробности о сердечных делах наследницы и поделилась своими впечатлениями о новом избраннике Татьяны Плаксиной.

Артистка объявила, что относится к молодому человеку с явной симпатией. По ее словам, у пары, похоже, настоящие чувства, а сам парень производит на нее очень приятное впечатление – он образованный, увлеченный и, несмотря на возраст, уже многого добился, обучаясь в магистратуре МГУ. При этом дива отметила, что пока не строит далеко идущих прогнозов, но этот молодой человек ей однозначно нравится.

Когда разговор зашел о возможной роли тещи в жизни молодых, звезда подчеркнула, что для нее главное – счастье дочери. Она сказала, что будет очень рада, если у Татьяны все сложится хорошо, и готова поддерживать ее в любом выборе.

О новом романе Плаксиной стало известно во время юбилейного концерта ее матери, который прошел 29 марта. Туда девушка пришла вместе со своим возлюбленным, впервые появившись с ним на публике.

Источник: СтарХит
