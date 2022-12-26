Вирус пока не планирует покидать территорию нашей страны

Существенное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации серьезно беспокоит экспертное сообщество, а также простых жителей нашей страны. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за прошедшие 24 часа в России вирус подцепили еще 5 335 человек.



Наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в столице нашей Родины. Московские врачи сообщили об 1 024 положительных результатах на коронавирусную инфекцию. Второе место по печальной традиции досталось Северной столице, среди петербуржцев выявлены 882 новых носителя вируса. Третье место оказалось за Башкортостаном, там за сутки заболели 313 человек.

В то же время медики не покладая рук борются за жизни наших сограждан, за сутки им удалось полностью вылечить 5 577 россиян. К сожалению, судьба распорядилась так, что 50 человек умерли из-за последствий заражения COVID-19.