Статистика по коронавирусу в России на 1 марта

Выздоровело еще 16,5 тыс граждан

Количество новых случаев коронавируса на 1 марта 2023 года составило 13 438. Госпитализировали 1 950 пациентов с подтвержденным наличием ковида. Еще 16 657 человек смогли одолеть болезнь, а 37 скончались от ее последствий, сообщает Оперштаб по COVID-19.

За все время пандемии в стране обнаружили более 22,2 млн случаев коронавируса, из которых 21,6 млн составляют выздоровления, а 396 тыс летальные исходы.

Ранее в США заявили, что более вероятной причиной происхождения коронавируса является утечка из лаборатории в Ухани, которая находится под контролем государства Китай. Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова такой вариант отвергла, заявив, что для подтверждения версии нет необходимых доказательств, передает телеканал "360".