Статистика по коронавирусу в России на 1 марта

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Количество новых случаев коронавируса на 1 марта 2023 года составило 13 438. Госпитализировали 1 950 пациентов с подтвержденным наличием ковида. Еще 16 657 человек смогли одолеть болезнь, а 37 скончались от ее последствий, сообщает Оперштаб по COVID-19.
За все время пандемии в стране обнаружили более 22,2 млн случаев коронавируса, из которых 21,6 млн составляют выздоровления, а 396 тыс летальные исходы.
Ранее в США заявили, что более вероятной причиной происхождения коронавируса является утечка из лаборатории в Ухани, которая находится под контролем государства Китай. Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова такой вариант отвергла, заявив, что для подтверждения версии нет необходимых доказательств, передает телеканал "360".
Незалежная остается в центре внимания