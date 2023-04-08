Статистика по коронавирусу в России на 8 апреля

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Профильные эксперты продолжают на ежедневной основе следить за тенденциями на коронавирусном фронте. Известно, что за вчерашний день в нашей стране выявили еще 8 955
граждан-носителей опасного заболевания.
Тревожными новостями поделились столичные медики: в Москве заразились 1 317 человек. Петербургские специалисты рассказали об 891 новом инфицированном. В Воронежской области соответствующий показатель составил 429 заболевших.
Также известно, что за сутки удалось полностью вылечить 9 956 человек. К сожалению, жизненные пути 37 пациентов прервались.
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