Пчела стал одуванчиком: Павел Майков написал восемь песен для мультфильма

Павел Майков впервые озвучил мультфильм, написал восемь песен для «Цветанов» и рассказал, почему музыка стала для него важнее кино

Для нескольких поколений зрителей Павел Майков остается Пчелой из "Бригады" – героем, который принес актеру всероссийскую известность и одновременно превратился в его самое прочное экранное клеймо.

Спустя более 20 лет артист оказался в неожиданной роли. В международном анимационном проекте "Цветаны" он озвучил дворового одуванчика Бориса и впервые написал песни не для собственной группы, а по заказу создателей фильма.

Работа, начавшаяся с одной композиции в стиле панк, постепенно выросла в восемь музыкальных номеров. Майков стал не только голосом главного героя, но и автором всего песенного материала мультфильма. Об этом и многом другом актер рассказал в интервью РБК Life.

Одуванчик, который мечтает жить в горшке

В центре сюжета "Цветанов" находятся два совершенно разных героя.

Дворовый одуванчик Борис уверен, что настоящая жизнь начинается в элитной оранжерее. Он мечтает покинуть привычный двор, оказаться среди редких растений и обязательно поселиться в красивом горшке.

Орхидея Арманд, которую озвучил Николай Басков, живет именно в таком привилегированном мире. Хозяйка заботится о нем, однако другие растения относятся к высокомерному цветку без особой симпатии.

После случайного падения из окна Арманд оказывается во дворе. Затем его вместе с Борисом увозит машина, собирающая растительный мусор. Героям приходится искать дорогу домой, проходя через свалку, канализацию и другие опасные места.

Совместное путешествие превращает непохожих персонажей в друзей и заставляет каждого пересмотреть представления о красивой жизни.

Майков впервые заговорил голосом мультгероя

Актер признался, что давно хотел поработать в анимации. Особенно сильно это желание возникло, когда его сын был маленьким.

Однако подходящий проект появился только сейчас. Сыну Майкова уже 23 года, а самому артисту исполнилось 50 лет.

Голос Бориса нашли не сразу. Перед микрофоном актер пробовал разные интонации и характеры, пока персонаж не начал звучать убедительно.

В результате герой получился похожим на самого Майкова – немного хулиганистым, прямолинейным и не желающим принимать предназначенное ему место.

Артист шутит, что Борис стал бы его цветочной версией. При этом история одуванчика оказалась близка ему не только интонационно, но и по характеру: герой мечтает о другой жизни, отправляется за ней и не отказывается от своего путешествия даже после разочарований.

Одна панк-песня превратилась в восемь

Изначально Майкова пригласили только озвучить персонажа.

Во время работы создатели узнали, что у артиста есть собственная рок-группа, и попросили его написать песню сорняков в стиле панк.

Музыка появилась быстро, больше времени потребовал текст. Композиция понравилась авторам, после чего Майкову заказали еще один номер.

Постепенно актер написал все восемь песен для мультфильма. Для него это стало первым опытом создания музыки под конкретную драматургическую задачу.

Раньше Майков сочинял прежде всего для себя и своей группы "Магрит". Музыканты вместе меняли аранжировки, спорили о риффах и превращали принесенную под гитару заготовку в общую композицию.

В анимации ему приходилось думать не о собственном образе, а о характере героя, месте песни в сюжете и настроении отдельной сцены.

Эта свобода понравилась артисту. В мультфильме он мог переходить между жанрами и писать музыку, которая не обязана соответствовать стилю "Магрита".

Упущенная встреча с Горшком превратилась во вдохновение

На одну из песен заметно повлияло творчество группы "Король и Шут".

Майков рассказал, что в 2008 году мог лично познакомиться с Михаилом Горшеневым. После вручения музыкальной премии к актеру подошел продюсер и сообщил, что лидер группы хочет с ним поговорить.

Майков тогда не слушал "Короля и Шута" и отказался от встречи, назвав музыкантов гопниками.

Позднее Горшенев умер, а актер посмотрел сериал о группе, заинтересовался ее историей и начал внимательно слушать песни.

Особенно сильное впечатление на него произвели альбомы "Будь как дома, путник", "Жаль, нет ружья", "Продавец кошмаров" и "Тень клоуна".

Песня сорняков для "Цветанов" появилась уже под влиянием открытой им музыки. Майков признает, что несостоявшееся знакомство стало одной из тех упущенных возможностей, значение которых человек понимает значительно позже.

К проекту присоединилась Анастасия Стоцкая

Производство мультфильма продолжается около десяти лет. За это время создатели искали партнеров, актеров озвучивания и возможности завершить дорогостоящую полнометражную анимацию.

Майков, проникнувшись масштабом работы, начал предлагать авторам подходящих артистов. В том числе он пригласил в проект свою сестру Анастасию Стоцкую, которая озвучила персонажа и исполнила музыкальную партию.

По словам актера, Стоцкая обладает редким сочетанием способностей: она может играть, петь и танцевать на профессиональном уровне.

Сам Майков иронично признает, что сестра в этом смысле универсальнее и сильнее его.

"Цветаны" представили в мае 2026 года на Каннском кинорынке. Окончательная премьера ожидается не раньше 2027 года, точная дата пока не объявлена.

Музыка стала важнее актерской карьеры

Несмотря на известность в кино и сериалах, главным делом своей жизни Майков сегодня называет музыку.

Актер признается, что многие роли рассматривает прежде всего как способ заработать. Получив сценарий, он нередко надеется, что предложенная роль окажется небольшой и не потребует полностью погружаться в материал, который ему не близок.

Исключением становятся проекты друзей или режиссеров, которым он доверяет. С удовольствием Майков снимался в сериале Евгения Стычкина "Контакт", а среди заметных российских фильмов последних лет особенно выделяет "Снегирь" Бориса Хлебникова.

Большая часть современной отечественной продукции, по мнению артиста, выглядит недостаточно профессионально. Даже хорошие фильмы часто напоминают учебные работы, которым не хватает опыта, времени или средств.

Советское кино Майков оценивает иначе. Даже слабые картины того периода, по его словам, обычно были сделаны людьми, владевшими профессией.

Цензура превращает живой диалог в бессмыслицу

Отдельно артист рассказал о современной телевизионной цензуре.

Во время работы над одним из сериалов ему пришлось переозвучить реплику, в которой отец спрашивал дочь, не нужны ли ей деньги на аборт.

Заменить слово на упоминание наркотиков также не разрешили. В результате конкретную и понятную фразу превратили в расплывчатый вопрос о вредных привычках.

Подобные изменения, по мнению Майкова, лишают разговор естественности и делают сцену слабее.

При этом артист не отрицает, что кино может выполнять государственную или идеологическую задачу. Его возмущает не само существование ограничений, а падение профессионального качества материала.

После смерти гитариста группа изменилась навсегда

Музыкальная история Майкова также проходила через тяжелые переломы.

После распада группы "БуттерБродский" он создал "Магрит". Коллектив развивался и работал над четвертым альбомом, когда в 2024 году умер гитарист Роман Пальмов.

Музыкант успел записать партии и услышать первое сведение одной из песен, но не увидел завершения работы.

Сейчас в группе появился новый гитарист Владимир Шевяков. Майков высоко оценивает его мастерство, однако признает, что прежний состав восстановить невозможно.

Он сравнивает положение коллектива с человеком, которому вместо потерянной руки установили очень хороший протез. Группа продолжает играть, но ощущение утраты остается.

Смерть коллеги также заставила артиста пересмотреть отношение к алкоголю и привычному образу жизни рок-музыканта.

Страх быть нелюбимым заставляет работать лучше

Главный внутренний двигатель Майкова звучит неожиданно просто: он не любит, когда его не любят.

Артист хочет, чтобы зритель даже после слабого фильма или спектакля мог признать, что сам Майков выполнил свою работу хорошо.

Потребность в признании не позволяет ему полностью халтурить на сцене или перед камерой, даже если материал кажется недостаточно сильным.

Одновременно он понимает, что его собственная музыка вряд ли станет стадионной. Сложные тексты и необычные формы плохо вписываются в популярные фестивальные программы.

Но именно музыка дает ему ощущение творчества, которого все реже удается достичь в кино.

В "Цветанах" эти две стороны Майкова наконец встретились. Актер подарил герою голос, музыкант написал песни, а человек, навсегда связанный с образом бандита из "Бригады", превратился в одуванчик, мечтающий выбраться из собственного двора.