Международный форум в Санкт-Петербурге: глава Росатома Алексей Лихачев о будущем транспортных коридоров

Глава «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в первом Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге и представит позицию госкорпорации по развитию Северного морского пути и новых глобальных транспортных коридоров.

Росатом на международном форуме: акцент на логистику и Арктику

С 1 по 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет первый Международный транспортно-логистический форум. "Росатом" станет одним из главных участников деловой программы и покажет свои актуальные инициативы в сфере международной логистики и арктической инфраструктуры.

В центре внимания делегатов – Северный морской путь (СМП), Трансарктический транспортный коридор и их роль в создании новых глобальных маршрутов. Эти вопросы давно находятся в повестке "Росатома" и регулярно звучат в заявлениях его руководства.

Алексей Лихачев о новых маршрутах и роли Севморпути

Глава "Росатома" Алексей Лихачев выступит на пленарной сессии, посвящённой транспортной связанности и ее влиянию на мировую экономику. В своём докладе он подробно остановится на перспективах развития Севморпути как надежного международного маршрута.

По оценкам экспертов, интерес к транзиту по СМП растёт. Россия активно наращивает партнерство с Китаем и Индией и расширяет практику контейнерных перевозок. В 2025 году прошел первый международный контейнерный транзит из Восточной Азии в Европу, а уже в 2026 году ожидается значительное увеличение таких рейсов.

Развитие арктического флота и новые проекты

Одно из ключевых направлений — строительство флота ледового класса. В конце 2024 года "Росатом" совместно с китайской NewNew Shipping Line создал предприятие по производству контейнеровозов Arc 7. Эти суда станут частью Трансарктического транспортного коридора и будут ходить между портами Китая и Санкт-Петербурга.

На форуме Алексей Лихачев и представители "Росатома" представят следующие инициативы:

● модернизация арктических портов и ускорение обработки грузов

● внедрение новых технологий в судостроении и цифровизацию логистики

● расширение контейнерных перевозок по СМП

● дальнейшее развитие Трансарктического транспортного коридора

Международное сотрудничество и евразийская интеграция

Отдельный блок форума посвящен Большому Евразийскому партнерству. Представители "Росатома" подчеркнут важность совместных усилий стран для создания единой и устойчивой транспортно-логистической системы.

В обсуждениях участвуют и другие специалисты госкорпорации – эксперты по Арктике и логистике. Они затронут темы "бесшовных" грузопотоков, цифровизации отрасли и выхода российских операторов на глобальные рынки.

Рост грузопотока и перспективы Севморпути

Северный морской путь уверенно растет: последние два года объём перевозок превышает 37 млн тонн, а в 2026 году ожидается новый рекорд.

Контейнерные перевозки тоже идут вверх — за навигацию 2025 года перевезено 400 тыс. тонн, что более чем вдвое выше прошлогодних показателей.

Развитие Трансарктического транспортного коридора, созданного по поручению президента, должно ещё сильнее ускорить этот тренд за счёт интеграции всех видов транспорта и повышения эффективности логистики.

Форум в Петербурге станет одной из ключевых площадок, где будут обсуждаться реальные шаги по дальнейшему развитию Северного морского пути и арктической логистики с участием Алексея Лихачева и команды "Росатома".