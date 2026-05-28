Собянин: При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают активно развивать высокотехнологичную промышленность и создавать условия для запуска самого современного производства. Об этом он написал в своем канале в мессенджере "Макс".

Собянин отметил, что в 2025 году московские предприятия при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли более 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов для расширения и модернизации производств.

Он уточнил, что благодаря этой поддержке в городе уже построили свыше 184 тысяч "квадратов" промышленных площадей. Кроме того, по итогам прошлого года в Москве начали работу 19 новых промышленных объектов, было закуплено более 1,6 тысячи единиц оборудования и создано около 3,3 тысячи рабочих мест.

Столичный фонд продолжает помогать предприятиям, которые реализуют важные для города проекты. Программы поддержки позволяют компаниям обновлять производство, внедрять современные технологии и создавать новую промышленную инфраструктуру.

Также сообщается, что в 2026 году в Москве планируют реализовать еще 30 крупных проектов. В рамках этих инициатив предполагается ввод 240 тысяч "квадратов" производственных площадей и создание около пяти тысяч новых рабочих мест.

Всего благодаря программам фонда в экономику столицы уже удалось привлечь порядка 570 миллиардов рублей инвестиций. В настоящее время в городе строится более 2,6 миллиона "квадратов" промышленных площадей, а к 2030 году ожидается создание примерно 50 тысяч рабочих мест.