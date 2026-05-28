Собянин: При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов

Собянин: При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают активно развивать высокотехнологичную промышленность и создавать условия для запуска самого современного производства. Об этом он написал в своем канале в мессенджере "Макс".

Собянин отметил, что в 2025 году московские предприятия при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли более 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов для расширения и модернизации производств.

Он уточнил, что благодаря этой поддержке в городе уже построили свыше 184 тысяч "квадратов" промышленных площадей. Кроме того, по итогам прошлого года в Москве начали работу 19 новых промышленных объектов, было закуплено более 1,6 тысячи единиц оборудования и создано около 3,3 тысячи рабочих мест.

Столичный фонд продолжает помогать предприятиям, которые реализуют важные для города проекты. Программы поддержки позволяют компаниям обновлять производство, внедрять современные технологии и создавать новую промышленную инфраструктуру.

Также сообщается, что в 2026 году в Москве планируют реализовать еще 30 крупных проектов. В рамках этих инициатив предполагается ввод 240 тысяч "квадратов" производственных площадей и создание около пяти тысяч новых рабочих мест.

Всего благодаря программам фонда в экономику столицы уже удалось привлечь порядка 570 миллиардов рублей инвестиций. В настоящее время в городе строится более 2,6 миллиона "квадратов" промышленных площадей, а к 2030 году ожидается создание примерно 50 тысяч рабочих мест.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

"В течение лета": в США сделали мрачный прогноз для Украины

У Незалежной нет шансов

Туск сделал истеричное заявление о России

Варшава не перестает упражняться в русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей