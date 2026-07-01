Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

В 2025 году в Москве построили рекордные 16 миллионов квадратных метров недвижимости, а в 2026-м планируют возвести не менее 12 миллионов. Как сообщил Сергей Собянин, добиться таких темпов помогает активное внедрение технологий искусственного интеллекта в строительную отрасль.

При этом мэр подчеркнул, что Москва не только использует ИИ в собственных проектах, но и передает свои разработки регионам. За год Центр искусственного интеллекта в градостроительстве заключил 29 соглашений о сотрудничестве с 21 субъектом России.

Одним из самых востребованных сервисов стал "Цифровой нормоконтроль", который позволяет почти вдвое быстрее проверять проектную документацию и на 80% эффективнее выявлять ошибки. Сейчас этот инструмент используют уже в 16 регионах страны.

Еще один сервис – "Квартирография" – с помощью ИИ за несколько часов создает оптимальные планировки жилых домов, повышая эффективность использования площадей. Также активно внедряется система мониторинга строительства, которая определяет готовность объектов с точностью до 90%.

Кроме того, Москва готовит к передаче регионам новые цифровые решения, включая автоматическую проверку документов на получение разрешений на строительство, а также технологии цифрового мастер-планирования, которые помогают точнее рассчитывать потребность в школах, поликлиниках, магазинах и другой городской инфраструктуре.

Сергей Собянин отметил, что использование таких технологий позволяет принимать градостроительные решения на основе точных расчетов и способствует гармоничному развитию городов по всей стране.

"Передавая регионам московские ИИ-сервисы, мы вносим ощутимый вклад в решение стратегических задач развития России", – подчеркнул Собянин в "Максе".