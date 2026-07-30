Китай охлаждает Европу: жара открыла новый рынок для Midea, Haier и Gree

Китайские кондиционеры захватывают Европу, где рекордная жара ломает привычный быт, перегружает электросети и превращает охлаждение в необходимость для миллионов семей.

Европейский дом десятилетиями строили как убежище от холода.

Толстые стены, герметичные окна, утепленные фасады и небольшое количество вентиляции помогали сохранять тепло зимой. Кондиционер считался необязательной роскошью, более подходящей для гостиницы на Средиземном море, чем для обычной квартиры в Париже, Берлине или Лондоне.

Теперь та же архитектура превращает жилье в ловушку.

Продолжительные волны жары нагревают стены и крыши, а ночью здания не успевают остыть. Жители пытаются спасаться вентиляторами, закрытыми шторами и открытыми окнами, но при температуре около 40 градусов этих мер становится недостаточно.

Климатический кризис создал в Европе рынок, к которому местные производители и строительные нормы оказались не готовы. Быстрее всех свободное пространство заняли китайские компании.

Европейцы начали покупать кондиционеры в панике

Раньше установка системы охлаждения часто откладывалась годами. В 2026 году решение стали принимать за несколько часов.

Когда температура в квартире не опускается даже ночью, покупатель уже не выбирает между десятками моделей и не рассчитывает будущую экономию электроэнергии. Он ищет устройство, которое есть в наличии и которое можно запустить без длительного ремонта.

Этим объясняется особая популярность мобильных и переносных сплит-систем.

Классический кондиционер требует монтажа наружного блока, сверления стены, прокладки труб и привлечения специалиста. В старых европейских зданиях установка может стоить больше тысячи евро и занимать несколько недель.

Переносную систему можно поставить рядом с окном и использовать почти сразу. Она может быть менее эффективной и занимать место в комнате, но во время экстремальной жары скорость становится важнее идеального решения.

Китайский экспорт установил новый рекорд

В первой половине 2026 года Китай экспортировал в страны Евросоюза кондиционеры примерно на 3,76 млрд долларов.

Показатель вырос на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стал новым рекордом.

Поставки во Францию, Нидерланды и Бельгию за первые пять месяцев увеличились более чем вдвое. Германия, Испания и другие крупные европейские рынки также показали двузначный рост.

Китай уже занимает центральное место в мировой индустрии охлаждения. В 2025 году страна экспортировала кондиционеры почти на 28 млрд долларов и обеспечила около 40% глобальных поставок.

У китайских компаний имеются огромные заводы, развитая сеть поставщиков компрессоров и электроники, а также опыт производства устройств для стран, где кондиционер давно является обычной бытовой техникой.

Когда Европа внезапно столкнулась с массовым спросом, китайская промышленность смогла увеличить выпуск быстрее конкурентов.

Midea заставила завод работать круглосуточно

Одним из главных победителей жары стала компания Midea.

Ее предприятие в китайской провинции Гуандун перешло на круглосуточную работу для увеличения производства модели PortaSplit.

Устройство разработано с учетом особенностей европейского жилья. Производитель заявляет, что систему можно установить без сверления стены и специальных инструментов, а ее конструкция подходит для большинства распространенных типов окон.

В некоторых магазинах PortaSplit полностью исчезла из продажи. Спрос оказался настолько высоким, что подержанные устройства предлагали дороже новых.

Продажи кондиционеров Midea во Франции, Испании, Германии и Великобритании выросли более чем на 70% за год.

В мае реализация через немецкие интернет-магазины увеличилась примерно на 37%, а поставки во Францию и Испанию – более чем вдвое.

Покупатели фактически платили не только за охлаждение, но и за возможность обойти дорогую и медленную европейскую систему монтажа.

Gree и Haier используют то же преимущество

Другой китайский гигант, Gree Electric Appliances, сообщил о росте продаж более чем на 40% во Франции, Италии и Испании в первой половине года.

Особенно востребованными стали переносные модели, не требующие сложной установки. Дистрибьюторы сообщали, что отдельные устройства практически закончились на складах.

Haier также получил возможность укрепить позиции в Европе.

Китайские кондиционеры этой марки начали устанавливать в парижских школах, где власти пытались защитить детей во время жары. Французское правительство одновременно решило срочно приобрести десятки тысяч систем охлаждения для медицинских учреждений.

Для китайских компаний подобные поставки имеют особое значение. Устройство, установленное в школе, больнице или муниципальном здании, становится не только источником выручки, но и рекламой бренда для миллионов европейцев.

Марка, которую еще недавно воспринимали как недорогую альтернативу японской или корейской технике, постепенно становится частью европейской общественной инфраструктуры.

Китай продает решение для архитектурной проблемы

Успех китайских кондиционеров объясняется не только низкой ценой.

Они решают проблему, возникшую из-за особенностей европейских городов.

Значительная часть жилого фонда была построена задолго до современных требований к энергоэффективности и защите от экстремальной жары. Во многих квартирах отсутствуют наружные жалюзи, сквозная вентиляция и место для установки внешнего блока.

Дополнительные ограничения действуют в исторических центрах.

Владелец квартиры в старом доме не всегда может повесить оборудование на фасад. Наружный блок способен изменить внешний вид здания, а значит, потребовать разрешения муниципальных или архитектурных органов.

Даже после получения согласования человеку приходится искать монтажника. Во время жары специалисты получают огромное количество заказов, а ожидание растягивается на недели.

Переносная китайская система позволяет пропустить почти всю эту процедуру. Именно простота установки стала важнейшим конкурентным преимуществом.

Европа долго считала кондиционер ненужным

Кондиционеры установлены примерно в 20% европейских домов.

Для сравнения, в крупных городах Китая, Японии, Южной Кореи и США системы охлаждения давно считаются стандартным элементом жилья, общественного транспорта, офисов и магазинов.

Европейская модель основывалась на другом климатическом опыте.

Жаркие периоды оставались сравнительно короткими, а ночное похолодание позволяло проветрить помещение. Кондиционер использовался лишь несколько недель в году, поэтому расходы на покупку, монтаж и обслуживание казались неоправданными.

Кроме того, охлаждение воспринималось как экологически сомнительная привычка. Европейцы привыкли экономить энергию, избегать слишком холодных помещений и полагаться на естественную вентиляцию.

Но климат меняется быстрее бытовых привычек и строительных норм.

Жара становится продолжительнее, ночные температуры растут, а квартиры сохраняют накопленное за день тепло. Система охлаждения превращается из предмета комфорта в средство защиты здоровья.

Главными покупателями становятся не самые богатые

Экстремальная жара особенно опасна для пожилых людей, маленьких детей и пациентов с сердечно-сосудистыми или дыхательными заболеваниями.

Именно они часто проводят большую часть дня дома и сильнее зависят от температуры в помещении.

Однако качественная стационарная система вместе с монтажом может стоить несколько тысяч евро. Для многих семей это слишком большая сумма.

Китайские производители предлагают более доступный вход на рынок. Переносное устройство не всегда охлаждает квартиру так же эффективно, как полноценная сплит-система, но позволяет создать безопасную комнату, где человек может провести самые жаркие часы.

Так климатическая адаптация становится социальным вопросом.

Богатые владельцы могут установить центральное охлаждение, заменить окна и утеплить фасад. Остальные покупают мобильный кондиционер, вентилятор или отправляются в общественное помещение с прохладным воздухом.

Чем чаще повторяются волны жары, тем заметнее становится неравенство в доступе к безопасной температуре.

Япония и Южная Корея тоже зарабатывают на жаре

Китайские компании не единственные азиатские производители, получившие выгоду от европейской жары.

Samsung сообщил о двузначном росте продаж в Италии, Испании и Франции. Заводы LG Electronics работали на полной мощности еще с апреля, готовясь к летнему спросу.

Японская Mitsubishi Electric также фиксировала увеличение заказов во Франции, Испании, Великобритании и Германии.

Японские и корейские марки традиционно сильны в более дорогих и энергоэффективных системах. Китайские компании активнее работают в массовом сегменте, где решающими становятся цена, наличие и простота монтажа.

Европейский рынок позволяет развиваться обеим моделям.

Владельцы домов готовы вкладываться в стационарные тепловые насосы и системы, которые охлаждают летом и обогревают зимой. Арендаторы и жители старых квартир чаще выбирают мобильные устройства, которые можно забрать при переезде.

Охлаждение создаст новую нагрузку на электросети

Миллионы кондиционеров помогают пережить жару, но одновременно создают другую проблему.

Все устройства включаются примерно в одно время – после полудня и вечером, когда стены зданий максимально нагреты.

Международное энергетическое агентство называет охлаждение самым быстрорастущим источником спроса на энергию в зданиях. При сохранении нынешней политики потребление электроэнергии кондиционерами будет увеличиваться почти на 4% ежегодно до 2035 года.

Даже в Европе, где кондиционеров пока сравнительно мало, жара уже создает заметные пики потребления.

Электросетям приходится одновременно обеспечивать охлаждение домов, зарядку электромобилей, работу тепловых насосов и растущий спрос центров обработки данных.

Высокая температура при этом способна снижать эффективность электростанций и линий передачи. Получается опасное сочетание: потребление растет именно тогда, когда энергетическая система работает в наиболее сложных условиях.

Дешевый кондиционер может оказаться дорогим

Стоимость устройства не заканчивается на кассе магазина.

Неэффективный кондиционер потребляет больше электричества, а при регулярном использовании разница в счетах способна превысить первоначальную экономию.

Проблема особенно заметна во время панических покупок. Человек выбирает технику в самый жаркий день, когда ассортимент ограничен и времени на сравнение характеристик нет.

Еврокомиссия предложила обязать монтажные компании показывать клиентам энергетическую маркировку оборудования еще на этапе расчета стоимости работ.

Власти опасаются, что массовое распространение дешевых и неэффективных моделей увеличит расходы домохозяйств и нагрузку на энергосистему.

По данным Международного энергетического агентства, средний новый кондиционер в мире примерно вдвое менее эффективен, чем лучшие доступные модели.

Поэтому европейский рынок будет бороться не только за количество устройств, но и за их качество.

Кондиционер не заменит перестройку городов

Покупка техники является самым быстрым ответом на жару, но не решает фундаментальную проблему европейских зданий.

Почти три четверти жилых домов Европы появились до введения современных тепловых стандартов. Многие из них плохо защищены от летнего перегрева.

Городам придется устанавливать наружные жалюзи, утеплять крыши, использовать отражающие материалы, высаживать деревья и создавать тенистые общественные пространства.

Необходимо проектировать здания так, чтобы они сохраняли прохладу без постоянной работы компрессора.

Пассивные методы не отменят кондиционеры, но смогут уменьшить время их использования и снизить пиковую нагрузку на электросети.

Иначе Европа рискует попасть в замкнутый круг: более жаркий климат увеличивает спрос на охлаждение, дополнительное потребление энергии повышает выбросы, а новые выбросы усиливают потепление.

Китай получил новый рычаг на европейском рынке

Кондиционеры становятся еще одной отраслью, где Европа зависит от китайских производственных возможностей.

Ранее подобная дискуссия возникала вокруг солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и оборудования для энергетики.

С одной стороны, китайские фабрики позволяют быстро и сравнительно дешево адаптироваться к климатическим изменениям.

С другой – рост зависимости вызывает вопросы о промышленной безопасности, локальном производстве и способности Европы самостоятельно выпускать оборудование, которое становится жизненно необходимым.

Пока европейские политики обсуждают долгосрочную стратегию, потребители делают выбор значительно быстрее.

В перегретой квартире происхождение кондиционера волнует человека меньше, чем дата доставки.

Жара изменила представление о нормальном доме

Главная перемена заключается не в рекордных продажах Midea, Gree или Haier.

Европейцы пересматривают само представление о пригодном для жизни доме.

Раньше хорошая квартира должна была сохранять тепло зимой. Теперь она обязана выдерживать и многодневную жару.

Кондиционер, который еще недавно воспринимался как американская или азиатская привычка, постепенно становится европейским стандартом.

Китайские компании первыми превратили это изменение в массовый товар, предложив устройства для зданий, где стационарную систему установить слишком сложно.

Европа долго училась защищаться от холода.

Теперь ей приходится срочно учиться жить с жарой – и значительная часть необходимых для этого машин прибывает с китайских заводов.