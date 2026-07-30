Воробьёв доложил Путину об экономике Подмосковья

Воробьёв доложил Путину об экономике Подмосковья
Фото: пресс-служба Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил президенту Владимиру Путину доклад о социально-экономической ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По итогам первого полугодия Подмосковье входит в число лидеров по экономическому росту наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал Воробьёв.

"В основном это базируется на малом и среднем бизнесе. У нас 30 процентов в экономике и 27 процентов в налогах – это малый и средний бизнес", – сказал губернатор Московской области Андрнй Воробьёв.

Глава региона также добавил, что в условиях высокой стоимости кредитных ресурсов Подмосковье делает ставку на развитие инфраструктуры индустриальных парков. 

В ближайшее время, по данным Воробьева, в регионе откроются два новых парка общей площадью более 100 гектаров, куда резиденты приходят на готовую инфраструктуру.

Отдельным направлением губернатор Подмосковья назвал роботизацию. "Мы серьёзно с Минпромторгом занялись роботами. У нас порядка семи компаний, которые будут производить роботов и для логистических складов, и для производства. Мы создали специальные условия и очень надеемся, что отечественные роботы помогут убрать всю рутинную и сложную работу", – доложил он главе государства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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