Крупная ссора и проблемы с деньгами: для кого из зодиака 21 мая станет "черным днем"

Некоторым придется нелегко

21 мая для некоторых знаков зодиака может оказаться очень напряженным днем. Повышенная раздражительность, незапланированные траты и неприятные разговоры способны серьезно испортить настроение. Но звезды уверяют – многих проблем можно избежать, если не поддаваться эмоциям.

Лев

Львов ждет непростой разговор с близким человеком. Старая обида всплывет наружу и может закончиться громкой ссорой.

Особенно осторожными нужно быть вечером. Если не отвечать агрессией на агрессию и не пытаться доказать свою правоту любой ценой, конфликт быстро сойдет на нет.

Рыбы

У Рыб возможны неприятности с деньгами. Есть риск потратить крупную сумму на совершенно ненужную вещь или столкнуться с неожиданными расходами.

Звезды советуют не принимать спонтанных решений и не доверять красивым обещаниям. Если внимательно проверять все покупки и документы, серьезных потерь удастся избежать.

Весы

Весы могут почувствовать сильную усталость и раздражение. Из-за этого появится желание резко высказать все, что давно копилось внутри.

Однако именно спокойствие поможет пережить этот день без последствий. Если не участвовать в чужих конфликтах и уделить время отдыху, неприятности быстро останутся позади.