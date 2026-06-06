Финансовая дыра и ссора с шефом: кого из зодиака ждут испытания после 7 июня

Некоторым придется нелегко

После 7 июня некоторым знакам зодиака стоит проявить особую осторожность. Период может принести незапланированные расходы, напряженные разговоры на работе и ситуации, которые потребуют выдержки. В зоне риска окажутся Овны, Львы и Рыбы.

Овен

Овнам придется внимательно следить за деньгами. Есть риск потратить больше, чем хотелось, или столкнуться с незапланированными расходами. На работе также возможны сложности. Неосторожное замечание или спор с руководством могут привести к неприятному конфликту. Лучше не принимать поспешных решений и держать эмоции под контролем.

Лев

Для Львов главным испытанием станет профессиональная сфера. Кто-то из коллег может попытаться переложить на них ответственность за свои ошибки, а разговор с начальством рискует оказаться довольно жестким. Финансовые вопросы тоже потребуют внимания. Сейчас не лучшее время для крупных покупок и рискованных вложений.

Рыбы

Рыбам звезды советуют отказаться от лишних трат и сомнительных финансовых авантюр. Кроме того, возрастает вероятность недопонимания с руководством или влиятельным человеком. Спокойствие и терпение помогут избежать серьезных последствий и пережить этот непростой период с минимальными потерями.