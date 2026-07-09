После 10 июля начнется золотое время: три знака зодиака окажутся на коне

Начинается период редких возможностей

После 10 июля у некоторых знаков наступит время, когда события начнут складываться в их пользу. Сейчас крайне важно не пройти мимо шанса, который может заметно изменить ближайшие месяцы.

Овен

Весы

Козерог

Овнам звезды обещают неожиданное развитие событий в профессиональной сфере. Руководство или деловые партнеры могут предложить проект, который откроет путь к увеличению доходов и новым перспективам. Чем быстрее вы примете решение, тем лучше окажется результат.У Весов наступает удачный момент, чтобы завершить затянувшийся вопрос. Это может быть продажа имущества, получение компенсации или долгожданное одобрение важного документа.Козерогов ждет финансовая удача. Появится возможность заработать там, где раньше вы не видели никаких перспектив. Кроме того, рядом окажется человек, который предложит сотрудничество или поделится идеей, способной в будущем принести стабильный доход.