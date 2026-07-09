После 10 июля начнется золотое время: три знака зодиака окажутся на коне

После 10 июля у некоторых знаков наступит время, когда события начнут складываться в их пользу. Сейчас крайне важно не пройти мимо шанса, который может заметно изменить ближайшие месяцы.
Овен
Овнам звезды обещают неожиданное развитие событий в профессиональной сфере. Руководство или деловые партнеры могут предложить проект, который откроет путь к увеличению доходов и новым перспективам. Чем быстрее вы примете решение, тем лучше окажется результат.
Весы
У Весов наступает удачный момент, чтобы завершить затянувшийся вопрос. Это может быть продажа имущества, получение компенсации или долгожданное одобрение важного документа.
Козерог
Козерогов ждет финансовая удача. Появится возможность заработать там, где раньше вы не видели никаких перспектив. Кроме того, рядом окажется человек, который предложит сотрудничество или поделится идеей, способной в будущем принести стабильный доход.