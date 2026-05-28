Московские школьники примут участие в космической программе "Инженеры Вселенной"

Московских школьников, интересующихся точными науками и космосом, приглашают принять участие в новом проекте "Инженеры Вселенной". Летом для старшеклассников организуют бесплатное онлайн-обучение, где подростки смогут познакомиться с современными космическими технологиями и попробовать себя в роли будущих инженеров.

В пресс-службе столичного Департамента образования и науки сообщили, что главная задача программы – дать школьникам не только теоретические знания, но и возможность поработать с реальными технологиями, которые используются в космической отрасли. Лучших участников проекта ждет особый приз – поездка на космодром Восточный в Амурской области.

С июня по август для учеников 10–11-х классов пройдет онлайн-курс "Space-π класс". Во время обучения школьники узнают, как устроены спутники, научатся принимать данные с орбиты, разберутся в принципах работы космических аппаратов и обработке информации. Для участия в программе нужно пройти регистрацию.

После онлайн-этапа лучших участников пригласят на очные занятия. Старшеклассники смогут работать в командах, будут собирать антенны, тестировать оборудование и познакомятся с группировкой малых спутников Space-π.

Команда, которая покажет лучший результат, отправится на космодром Восточный. Там школьникам покажут, как готовят аппараты к запуску и как устроена работа специалистов космической отрасли.

Программа "Инженеры Вселенной" проводится впервые. Проект нацелен на подготовку будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая российскую космическую сферу.