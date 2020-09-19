Больше остальных на человека может влиять Марс

Стало известно, что в сентябре 2020 года сразу 5 планет – Уран, Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон – окажутся в ретроградной фазе. Такое положение небесных тел может серьезно повлиять на привычную жизнь народов и государств.

К слову, ретроградным называется тот период, когда планеты якобы начинают двигаться в обратном направлении. На самом же деле это не более, чем оптическая иллюзия. Астролог Иван Горский объяснил, почему все так боятся ретроградности.

Специалист рассказал, что каждая планета обладает определенными качествами. И если в привычном положении планеты проявляются ее хорошие черты, то в случае с ретроградным движением все наоборот, уточняет РИА "ФАН".

Иван Горский добавил, что особую опасность для человека будет представлять ретроградный Марс, потому что эта планета может обнажить не самые лучшие черты характера.

"Где-то возможны необоснованная агрессия и жесткость. Марс – это воинственная планета. Ее негативное проявление – это повышенная агрессия. Могут быть ссоры, конфликты, обострение ситуаций в межличностных отношениях", – подытожил специалист.

Ранее стало известно, что на Землю надвигаются сильнейшие магнитные бури. Ученые рассказали, в какие дни сентября лучше остаться дома.