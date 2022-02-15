Любители домашних питомцев обсуждают разницу в физиологии животных

По данным специалистов страховой организации Mars Petcare, в мире насчитывается порядка 400 миллионов домашних животных. Больше всего кошек и собак заводят в США, Китае и России.



Между любителями собак и кошек нередко возникают споры о преимуществах пушистых друзей. Пользователи Сети отмечают, что собаки отличаются преданностью и дружелюбием, тогда как кошки чаще демонстрируют своенравный характер и независимость от хозяина.

Подчёркивается, что собаки более активны и лучше поддаются дрессировке.

Недавно пользователь сети TikTok под ником vishenka816 поделился роликом, в котором показано ещё одно неочевидное отличие собак от кошек.

Хозяин питомцев по очереди поднимает на руки собаку и кота. Когда лапы собаки отрываются от пола, её туловище практически не меняет положения, и спина остаётся прямой.

Когда то же самое проделывают с кошкой, её туловище расслабляется и создаётся впечатление, что животное согнулось вдвое.

Зрителей рассмешило данное наблюдение.

"Коты – это жидкость", "Коты просто на чиле и на расслабоне", "Все пишут коты это жидкость, а я вам скажу, собаки это сосиски", "Просто коты ночью гимнастикой занимаются", – шутят комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Пользователи объяснили, что дело в строении кошачьего позвоночника.

"У котов позвоночник другой, поэтому они ещё на лапы переворачиваются во время полета", – написал один из зрителей.

В комментариях некоторые зрители признались, что им захотелось проверить этот ролик на своих питомцах.

Ранее пользователи сети обсуждали ролик, в котором щенок чихуахуа рычал на различные предметы.

