Специалист не исключает, что это могло быть случайностью

Во многих европейских странах, а также США, Канаде и Австралии были зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян. Болезнь является достаточно опасной – по некоторым оценкам, смертность после заражения составляет 10%. Тем не менее, распространяется она медленно и редко выходит за пределы Африки. Почему вспышка могла произойти сейчас рассказал инфекционист Сергей Горбунов.

Британские врачи сообщили, что большинство заболевших – мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Официально считается, что обезьянья оспа половым путем не передается.

"Возможно, это совпадение и люди просто общались между собой", – заявил специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

С другой стороны он допускает, что вирус мог мутировать, и появился пока еще установленный новый путь передачи инфекции.