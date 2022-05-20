Главное правило - умеренность

Самая частая жалоба в дачный сезон от пациентов – боли в спине, рассказал врач Тимур Асанов.

Часто люди начинают работы на огороде без необходимой физической подготовки, сразу взявшись за тяжелые нагрузки, что впоследствии приводит к легким травмам мышц спинного отдела.

Специалист отмечает, что главное правило огородных работ – умеренность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Не нужно сразу браться за тяжелый труд, носить тяжести в одиночку. Правильным подходом в таком случае было бы делать регулярные перерывы с растяжкой каждые полчаса.

Поднимать предметы рывком ни в коем случае нельзя, как и долго пребывать в одном положении. Если избежать боли не удалось, то можно воспользоваться обезболевающей мащью или разогревающим шерстяным платком.