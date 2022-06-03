Суд обязал «Беллингкэт» и «Пикабу» удалить недостоверные сведения о бизнесмене Пригожине

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Сегодня, 3 июня, состоялось заседание Гагаринского райсуда Москвы. Там рассматривался иск бизнесмена Евгения Пригожина к хозяину сайта "Пикабу" Максиму Хрящеву и признанного иноагентом фонду "Беллингкэт" (Stichting Bellingcat) о публикации сведений, не соответствующих действительности.
В материалах, опубликованных на вышеназванных интернет-ресурсах, содержалась недостоверная информация о том, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы финансирует деятельность принадлежащей ему "Группы Вагнера".
"Гагаринским районным судом было вынесено решение, в соответствии с которым оспариваемые требования были признаны недостоверными, суд также обязал ответчиков удалить оспариваемые публикации, опубликовать опровержение и присудил к взысканию с них неустойку в случае неисполнения решения суда", – сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
Гагаринский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск Евгения Пригожина в феврале 2022 года. Истец требовал удалить с интернет-ресурсов недостоверные публикации и разместить опровержение.
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