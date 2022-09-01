Пригожин не оценил идею Смольного подарить первоклассникам книги с портретом губернатора

По мнению бизнесмена, городом должен управлять человек, знающий, что действительно нужно его жителям

"Людей из власти с нарциссизмом и бонапартизмом нужно гнать", – так предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что ученикам некоторых школ Санкт-Петербурга выдали книги с изображениями губернатора Александра Беглова. 

"Увидел новость, что Беглов размещает свой портрет на учебниках. Человек, который, как известно, имеет "мусорный рейтинг" в несколько процентов, превративший город в помойку, пугает детей своим видом", – добавил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании "Конкорд".

По мнению бизнесмена, городом должен управлять человек, знающий, что действительно нужно его жителям. Вместо этого, отметил Пригожин, Беглов "лепит свои портреты где попало" и заставляет местных чиновников следить за этим.

В конце марта 2022 года комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга разместил тендер на изготовление комплектов книг для первоклассников "Моя первая библиотека". Комплект должен был состоять из трех книг: Кочегаров К.А. "Петр Великий"; Бакунина М.И. "Будь здоров!" и Бажов П.П. "Сказы". Тираж каждой книги комплекта – 70,8 тыс. экземпляров – должен был быть изготовлен в срок не позднее 19 августа 2022 года. Контракт обошелся администрации Санкт-Петербурга почти в 40 млн руб. 

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