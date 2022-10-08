Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение нового командующего СВО Суровикина

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Генерал армии Сергей Суровикин стал новым командующим специальной военной операции на Украине. Кадровую перестановку прокомментировал петербургский бизнесменЕвгений Пригожин.
Предприниматель назвал Суровикина грамотным командиром. Пригожин рассказал, что генерал принимал участие в подавлении Августовского путча в 1991 году и боролся за сохранение сильной и могущественной Родины:
"Безусловно, я с ним знаком. Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны. Он в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной".
Бизнесмен отметил, что новому командующему предстоит сложная задача. Суровикину необходимо разрешить массу проблем, которые появились в результате работы его предшественников.
"Он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить", – заключил Пригожин.
Генерал армии Сергей Суровикин является участником военных кампаний России в Грузии и Сирии. Военнослужащий удостоен званий Героя России и ЛНР.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится