Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение нового командующего СВО Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин стал новым командующим специальной военной операции на Украине. Кадровую перестановку прокомментировал петербургский бизнесменЕвгений Пригожин.



Предприниматель назвал Суровикина грамотным командиром. Пригожин рассказал, что генерал принимал участие в подавлении Августовского путча в 1991 году и боролся за сохранение сильной и могущественной Родины:

"Безусловно, я с ним знаком. Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны. Он в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной".

Бизнесмен отметил, что новому командующему предстоит сложная задача. Суровикину необходимо разрешить массу проблем, которые появились в результате работы его предшественников.

"Он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить", – заключил Пригожин.

Генерал армии Сергей Суровикин является участником военных кампаний России в Грузии и Сирии. Военнослужащий удостоен званий Героя России и ЛНР.